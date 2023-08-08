"Вагнеровцев" могут применить для имитации подрывной деятельности на границе с Украиной, - Центр нацсопротивления

На аэродроме Зябровка в Беларуси начато создание палаточного городка для размещения около 1000 наемников. По всей видимости, враг использует их для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"По информации от подполья на границе с Украиной, в населенном пункте Зябровка в Республике Беларусь строится новый лагерь для наемников ЧВК "Вагнер". В дальнейшем планируется их применение для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сохраняется высокая вероятность применения "Вагнера" для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции РФ и РБ по давлению на страны Европы. "Цель такой кампании состоит в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины. Мол, "только бы на нас не напали", - рассказали в ЦНС.

На первичном этапе в рамках такой информационной операции происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнер" и вброс в информационное поле нарративов, что наемники готовы идти на ЕС.

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Напомним, премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" к так называемому Сувальскому коридору.

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, группа "Вагнера" разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.