Танки Leopard 1 в Бельгии для предоставления Украине приобрел германский концерн Rheinmetall, - СМИ

По информации немецких СМИ, танки Leopard 1 в Бельгии приобрел германский концерн Rheinmetall. После ремонта их планируют передать Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По данным издания Handelsblatt, компания Rheinmetall приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Компания планирует переоборудовать танки на немецких предприятиях Дюссельдорфской группы для использования в Украине.

Ранее сообщалось, что неизвестная страна приобрела у Бельгии танки Leopard 1 для Украины.

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