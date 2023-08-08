Танки Leopard 1 в Бельгии для предоставления Украине приобрел германский концерн Rheinmetall, - СМИ
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По информации немецких СМИ, танки Leopard 1 в Бельгии приобрел германский концерн Rheinmetall. После ремонта их планируют передать Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По данным издания Handelsblatt, компания Rheinmetall приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Компания планирует переоборудовать танки на немецких предприятиях Дюссельдорфской группы для использования в Украине.
Ранее сообщалось, что неизвестная страна приобрела у Бельгии танки Leopard 1 для Украины.