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Танки Leopard 1 в Бельгии для предоставления Украине приобрел германский концерн Rheinmetall, - СМИ

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Танки Leopard 1 в Бельгии для предоставления Украине приобрел германский концерн Rheinmetall, - СМИ
По информации немецких СМИ, танки Leopard 1 в Бельгии приобрел германский концерн Rheinmetall. После ремонта их планируют передать Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По данным издания Handelsblatt, компания Rheinmetall приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Компания планирует переоборудовать танки на немецких предприятиях Дюссельдорфской группы для использования в Украине.

Ранее сообщалось, что неизвестная страна приобрела у Бельгии танки Leopard 1 для Украины.

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Топ комментарии

  • Only
    Rheinmetall красівчикі!

    Нагадаю - коли німецьке керівництво ще всіляко віднекувалось від військової допомоги Україні, Rheinmetall вже тоді тиснув аби дозволити експорт зброї до нас!

    Дякуємо, Rheinmetall !
  • Юрій Гросарчук fac575f1
    Кстати...
  • Only
    Ха-ха-ха - пригожинській прибічник і упоротий воєнкор заскулив - це добре!

    Слава Залужному і ЗСУ!
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