Вследствие удара российских террористов по Покровску погибли 9 человек, ранены 82, среди которых 2 детей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к гражданам обнародовал окончательные результаты варварского удара россиян по многоэтажке Покровска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня уже во второй половине дня завершились спасательные работы в Покровске на Донетчине после вчерашнего ракетного удара российских террористов. Девять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. 82 человека ранены. Всем оказывается необходимая помощь. Среди раненых – двое детей, оба - парни, один из них в тяжелом состоянии. Его зовут Никита, всего 11 лет ребенку, ученик 6-го класса школы. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от этой очередной российской подлости. Было несколько ракетных ударов. Второй удар произошел уже тогда, когда началась спасательная операция. Такое сознательное решение террористов – нанести больше боли, наибольший вред. И за это будет максимальная ответственность России – как бы ни развивались события, но приговоры против террористов должны быть".

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Также Зеленский поименно отметил тех спасателей, которые работали в Покровске: "Хочу сегодня отдельно отметить участников этой спасательной операции в Покровске. Тех, кто проявил себя наиболее активно в помощи людям. Это старшие лейтенанты службы гражданской защиты Андрей Самусин и Александр Шило, полковник службы гражданской защиты Вячеслав Филюшин. Сотрудники Национальной полиции лейтенант Александр Чивенков и подполковник Владимир Никулин. Особо благодарен всем медикам, работающим для людей в Покровске и других городах Донетчины, а особенно сегодня отмечу фельдшера "скорой" города Мирноград Екатерину Железняк и врача-хирурга покровской больницы. Спасибо вам! Спасибо всем, кто спасает жизнь людей и ликвидирует последствия российских ударов".

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Напомним, 7 августа 2023 года около 19:15 армия РФ, вероятно с применением ракет "Искандер", обстреляла жилую застройку г. Покровска. По состоянию на утро 8 августа сообщалось, что погибли 9 человек, 73 - получили ранения. Впоследствии стало известно, что количество раненых возросло до 82, повреждено 12 многоэтажек, здания гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.