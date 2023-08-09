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Пентагон планирует в течение следующего года увеличить производство снарядов с 24 до 80 тыс. в месяц.

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Пентагон планирует в течение следующего года увеличить производство снарядов с 24 до 80 тыс. в месяц.
Министерство обороны США планирует увеличить более чем в три раза производство снарядов в течение следующего года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш заявил, что США будут производить достаточно оружия для собственной защиты и для помощи "нашему союзнику, Украине, чтобы она имела, все, что ей нужно".

Буш сказал, что сейчас Америка производит 24 тысячи артиллерийских снарядов в месяц и планирует нарастить производство до более 80 тысяч снарядов в месяц в течение следующего года.

"Мы одновременно модернизируем нашу промышленную базу и наращиваем производство, - сказал чиновник и добавил, что на протяжении всей полномасштабной российской агрессии американская техника оставалась высокоэффективной в бою".

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Топ комментарии

  • Nika Niko
    Запад вообще работает медленно, но со временем он перегонит Россию. Проблема в том что наши используют собственных военных в боях, которые через год можно будет выиграть с минимальными потерями. Так что вопрос в том будет ли кому у нас стрелять.
  • Neftekachka Beznadega
    Где то я читал, что в феврале 2024, заработает новый снарядный завод, то ли в Украине, то ли в близлежащей стране. Вот тогда наверное и кончится снарядный голод.
  • Aleksey NotBad
    Я понимаю, что американские снаряды гораздо технологичнее и точнее но твою мать, для страны с 330млн населения или сколько там, 20тыс снарядов в месяц ну это гребаное ничего, как вы защищаться от рашкикитая то собрались? 80-100к в мес звучит куда убедительнее.
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