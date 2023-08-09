Пентагон планирует в течение следующего года увеличить производство снарядов с 24 до 80 тыс. в месяц.

Министерство обороны США планирует увеличить более чем в три раза производство снарядов в течение следующего года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш заявил, что США будут производить достаточно оружия для собственной защиты и для помощи "нашему союзнику, Украине, чтобы она имела, все, что ей нужно".

Буш сказал, что сейчас Америка производит 24 тысячи артиллерийских снарядов в месяц и планирует нарастить производство до более 80 тысяч снарядов в месяц в течение следующего года.

"Мы одновременно модернизируем нашу промышленную базу и наращиваем производство, - сказал чиновник и добавил, что на протяжении всей полномасштабной российской агрессии американская техника оставалась высокоэффективной в бою".

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