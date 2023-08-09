США поддерживают подготовку украинских пилотов на F-16, но этим процессом руководят Дания и Нидерланды, - представитель Пентагона Сингх

Соединенные Штаты поддерживают подготовку украинских военных на самолетах F-16 американского производства, однако этим процессом руководят Дания и Нидерланды.

Так прокомментировала во вторник сообщение о готовности к тренировкам первой группы украинских пилотов заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как вы знаете, процесс подготовки возглавляют Дания и Нидерланды", - отметила представитель американского оборонного ведомства.

Она подчеркнула, что президент Байден "дал зеленый свет" тому, чтобы сделать возможным, а также поддержать процесс обучения украинских пилотов на F-16.

В то же время она отметила, что по состоянию на данный момент с американской стороны пока нет официальных заявлений по поводу деталей предстоящих тренировок.

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