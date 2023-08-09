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США поддерживают подготовку украинских пилотов на F-16, но этим процессом руководят Дания и Нидерланды, - представитель Пентагона Сингх

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США поддерживают подготовку украинских пилотов на F-16, но этим процессом руководят Дания и Нидерланды, - представитель Пентагона Сингх
Соединенные Штаты поддерживают подготовку украинских военных на самолетах F-16 американского производства, однако этим процессом руководят Дания и Нидерланды.

Так прокомментировала во вторник сообщение о готовности к тренировкам первой группы украинских пилотов заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как вы знаете, процесс подготовки возглавляют Дания и Нидерланды", - отметила представитель американского оборонного ведомства.

Она подчеркнула, что президент Байден "дал зеленый свет" тому, чтобы сделать возможным, а также поддержать процесс обучения украинских пилотов на F-16.

В то же время она отметила, что по состоянию на данный момент с американской стороны пока нет официальных заявлений по поводу деталей предстоящих тренировок.

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Топ комментарии

  • Женя-Женя
    хто всрав*ся- невістка
  • Mih Savel
    Ни Бидон, ни Трамп не дадут. Быстрее все мотивированные бойцы кончатся чем F-16 в приличных количествах и модернизацией прибудут вместе с приснопамятными атакамсами.
  • Dan Dan 2bade173
    Щось в цьому є...

    Во время военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина союзники просили Украину не наносить удары по территории РФ. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственный источник.

    "Говорили не раскачивать здесь лодку", - сказал неназванный западный чиновник.

    Он также добавил, что послание было передано на уровне министров иностранных дел, его заместителей и через послов.
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