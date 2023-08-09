Под каждую деталь деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по наполнению содержания политики по возвращению Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня же провел и совещание по содержательному наполнению нашей политики возвращения – именно по Крыму, его реинтеграции. Очевидно, что после освобождения Крыма от оккупации туда вернутся и экономические возможности, и личная безопасность для людей, и ощущение реальной свободы, которой там нет уже с 14 года. Но все это не должно быть просто абстрактным – под каждую деталь деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание.

Как самая нормальная жизнь возвращается. Что именно это значит для Крыма и всех наших людей. Это должно быть всем понятно. Шаг за шагом мы делаем деоккупацию Крыма все более достижимой и продуманной".

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