Германия хочет оствить свои комплексы Patriot в Польше до конца года
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.
Министерство обороны Германии во вторник объявило, что предложило Польше продлить пребывание трех комплексов Patriot до конца 2023 года. В заявлении министерства говорится, что после 2023 года нахождение комплексов в Польше "не предполагается".
Германия отправила зенитно-ракетные комплексы Patriot в Польше в январе этого года, после того, как в приграничной польской деревне во время очередного российского массированного ракетного удара по Украине упала украинская зенитная ракета и убила двух человек.
Комплексы развернуты в районе города Замосць в 50 км от украинской границы и примерно в 90 км от стыка границ Польши, Украины и Беларуси, из которого россияне тоже запускали ракеты по Украине. Через Замость проходит железная дорога, ведущая в Волынскую область Украины.