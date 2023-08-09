Москву атаковали два беспилотника, ПВО их уничтожила, - мэр Собянин
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Над Москвой силы российской ПВО уничтожили два беспилотника.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, один беспилотник был уничтожен в районе Домодедово, другой в районе Минского шоссе.
"Пока информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте", - заявил он.
Минобороны РФ заявило, что беспилотники пытались атаковать объекты в Московской области, но были уничтожены.