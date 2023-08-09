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Москву атаковали два беспилотника, ПВО их уничтожила, - мэр Собянин

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Москву атаковали два беспилотника, ПВО их уничтожила, - мэр Собянин
Над Москвой силы российской ПВО уничтожили два беспилотника.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, один беспилотник был уничтожен в районе Домодедово, другой в районе Минского шоссе.

"Пока информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте", - заявил он.

Минобороны РФ заявило, что беспилотники пытались атаковать объекты в Московской области, но были уничтожены.

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Топ комментарии

  • IgorYakovlevich
    Сподіваюсь, що їх збили ще одним міністерством.
  • U A 03b737e8
    навіщо в заголовку писати: " ППО їх збила", навіть порадіти не встиг
  • Ігорь Пономарьов
    У нас кацапи людей сотнями нищать. Ми їм - вікна б'єм...
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