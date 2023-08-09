Москву атаковали два беспилотника, ПВО их уничтожила, - мэр Собянин

Над Москвой силы российской ПВО уничтожили два беспилотника.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, один беспилотник был уничтожен в районе Домодедово, другой в районе Минского шоссе.

"Пока информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте", - заявил он.

Минобороны РФ заявило, что беспилотники пытались атаковать объекты в Московской области, но были уничтожены.

Читайте: Взломали Московское БТИ: у СБУ теперь есть данные об имуществе российских чиновников