В рамках операции "Интерфлекс" в Великобритании прошли обучение уже 20 000 новобранцев ВСУ

В 2023 уже 20 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в рамках многонациональной учебной операции INTERFLEX под руководством Соединенного Королевства по базовой военной подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины в Великобритании.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Операция "Интерфлекс" дает украинским новобранцам навыки, необходимые для того, чтобы стать действенной и смертоносной силой на передовой против российской агрессии. Великобритания продолжает поддерживать Украину", - говорится в сообщении.

.Тренировки проходят при участии лучших инструкторов и инструкторок Вооруженных сил Соединенного Королевства, а также Австралийского Союза, Королевства Дании, Канады, Литовской Республики, Королевства Нидерландов, Новой Зеландии, Королевства Норвегии, Финляндии, Королевства Швеции и Украины.

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