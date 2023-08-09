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ВСУ осуществили ограниченный рейд через Днепр и высадились на левобережье Херсонской области, - ISW

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ВСУ осуществили ограниченный рейд через Днепр и высадились на левобережье Херсонской области, - ISW
Украинские военные провели рейд на левый берег Днепра в Херсонской области и, вероятно, прорвали там оборону вглубь на 800 метров и вернулись назад.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Несколько российских военных блогеров сообщили, что украинские силы высадили до семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагери и прорвали там оборону вглубь до 800 метров", - говорится в отчете

Однако большинство известных российских военных блогеров утверждали, что ВСУ удалось использовать тактическую неожиданность и высадиться на восточном берегу, прежде чем россияне открыли по ним огонь. Так что Сальдо, вероятно, пытался целенаправленно приуменьшить достижения ВСУ в этом регионе.

На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за последние 24 часа видно, что вблизи Казачьих Лагерей есть вспышки пожаров, что говорит об активном артиллерийском огне.

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Отмечается, что к концу дня российские "военкоры" начали заявлять, что Силы обороны ВСУ покинули левый берег Днепра. В ISW оценивают это как "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны.

Топ комментарии

  • Oleksa Tomakh
    Oleksa Tomakh

    Дивлюсь, тут на цензорі рашоботів теж вистачає.
    Нічого, не треба сцяти. Через три місяці вони ті паспорти вони зможуть спалити, коли ЗСУ під сраку дасть окупанту
  • Gary Grant
    Ого. 12тис.грн. Які великі гроші. Я просто в шоці,порівнюючи пенсію "нєфтєгазовой свєрхдєржаві" і країни в якій півтора роки активна фаза війни,не рахуючи роки з 2014. І це при тому що твоя теща-лише окремий випадок.
  • Нина Карпенко
    Моя знайома висилає гроші в рашу сестрі - пенсії не хватаєт....а продукти дорого....
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