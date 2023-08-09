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Япония ввела новые санкции против России

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Япония ввела новые санкции против России
С 9 августа Япония запретила экспорт подержанного автотранспорта в Россию и оборудование к ним в рамках дополнительных санкций.

Об этом пишет NHK, информирует Цензор.НЕТ.

Ограничения распространяются на экспорт популярных среди россиян подержанных японских автомобилей, включая бензиновые и дизельные с объемом двигателя более 1 900 кубических сантиметров, а также гибридные и электрические автомобили.

Также запрещено поставлять в страну-агрессорку широкий перечень автотоваров и аксессуаров для таких транспортных средств, в частности, запчасти, разного рода оборудование, включая оптическое, и шины.

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Топ комментарии

  • НБ
    Це реальне ураження міста владівосток яке можна порівняти з військовою атакою. Вже за кілька місяців автотранспорту владіка без запчастин капєц. Там вся автотехніка японська з обємом двигуна вище 2 літрів. Весь Далекий Схід тотально залежить від постачання запчастин з Японії. Відстані там великі між містами та селищами, місцевість гориста, а морози взимку за мінус 35. Якщо японці заборонять постачання низькотемпературного масла то двигуни почнуть сипатися ще швидше... Запчастини на Курили доведеться міняти...
  • smallevilshort
    Якби це було так - то тоді запровадили такі санкції що за місяць відкинули кацапів в камяне століття, а не ці санкції на вживанні автівки.
  • ivan nepupik
    Японці, русафоби штолє?
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