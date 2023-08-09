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Оккупанты понесли значительные потери на Сватово-Кременском направлении и пытаются это скрыть, - Генштаб

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Оккупанты понесли значительные потери на Сватово-Кременском направлении и пытаются это скрыть, - Генштаб
На Сватово-Кременском направлении резко увеличилось количество раненых и погибших оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"С целью организации эвакуационных мероприятий раненых в Россию в Сватово прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

В частности, в период с 1 по 7 августа из Сватово-Кременского направления в госпиталь города Белгород было отправлено около 500 оккупантов с огневыми ранениями разной степени тяжести. В то же время с целью утаивания реального количества своих потерь на фронте, погибших российских оккупантов отправляют в Ростов-на-Дону.

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  • Ярослав Іванович a5a348c4
    Супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
  • Oleksa Tomakh
    Нічого . Все тайне стане реальністю. Прийде час і всі будуть все знати: скільки втратили оркостанці орків, скільки будинків в Україні розбомбили , скільки дітей вбили, скільки жінок згвалтували. Ви ще будете на колінах молити про вибачення і ненавидіти свого фюрера. Але таке не пробачається. Ми зможемо максимум насцяти вам на обличчя.
  • Яр Холодний
    А що їм ще залишається? "Таварища Саахова" пам"ятаєш? З "Кавказьської полонянки"? "Тепер у меня два пути: Или я ее веду в ЗАГС - или ана ведёт меня к пракурору!"
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