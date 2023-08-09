Общие боевые потери РФ с начала войны – около 251 620 человек (+820 за сутки), 4262 танка, 5013 артсистем, 8290 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Украинские защитники от начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 251620 военных РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 251 620 (+820) лиц ликвидировано,
танков - 4262 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 8290 (+12) ед,
артиллерийских систем - 5013 (+17) ед,
РСЗО - 711 (+2) ед,
средства ПВО - 469 (+1) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 312 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4175 (+17),
крылатые ракеты – 1377 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7479 (+19) ед,
специальная техника – 742 (+5).