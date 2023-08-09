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США поддерживают Украину в борьбе с российскими шпионами, - Госдеп

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США поддерживают Украину в борьбе с российскими шпионами, - Госдеп
Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по привлечению к ответственности людей, участвующих в подготовке покушений на руководство государства во время войны и ведущих другую шпионскую деятельность в пользу России.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. Таким образом, он прокомментировал сообщение о предотвращении покушения на президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени", - отметил представитель Белого дома.

Он отметил, что в Вашингтоне видели сообщения о потенциальном покушении на Зеленского, однако комментировать детали может только украинская сторона.

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"Мы в полной мере поддерживаем общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия", – добавил Миллер.

Напомним, 7 августа СБУ сообщила о задержании на Николаевщине информаторки РФ. Она перед визитом Владимира Зеленского собирала разведданные по расписанию и местам пребывания его в этом регионе. Кроме того, женщина пыталась найти места систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова.

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  • Чайка Київ
    Helen: Ага. Як на лікарських засобах пишуть - "Внутрішнє".
  • Super Gut
    дєрьмак, татаров, свхачов, баканов, шаурма, смірнов, рєзніков, гетьманцев - все це не шпигуни?!
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Поки з подачі Зеленського фактично Україною керує шпигун та диверсант у одному флаконі Єрмак, ніяка боротьба з рашистськими шпигунами меншого калібру не дасть позитивних результатів. А у тому що він саме агент ФСБ я переконався через факт того, що усі його дії співпадають із тим щоб робив будь який ворожий шпигун по відношеню до України якби мав такі ж можливості як і він - робив все можливе для падіння економіки країни та її виробничих потужностей, блокував реформи у ЗСУ, руйнував Оборонпром та блокував виробництво вітчізняного озброєння, призначав колаборантів та шпигунів, або тупих непрофесіоналів на високі посади у спецслужби та розвідку, у керівництво військовими адміністраціями, у МЗС для погіршення стосунків із західними партнерами!!! А саме цим активно займався і займається Єрмак!!!
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