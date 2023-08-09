Танки Leopard, закупленные в Бельгии, передаст концерн Rheinmetall, - Handelsblatt
Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его данным, Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems, после чего их отремонтируют на заводах концерна в Дюссельдорфе.
"В конце концов около 30 из 50 боевых танков будут доставлены в Украину", - говорится в материале.
Сначала бельгийские СМИ сообщили о закупке 50 боевых танков для Украины, отметив, что это сделала "неназванная страна".
Ранее Германия, Дания и Нидерланды объявили, что передадут Украине выкупленные в промышленности Leopard 1. Этот боевой танк является предшественником Leopard 2, который используется Бундесвером и несколько десятков которых уже было экспортировано в Украину.