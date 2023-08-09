Сутки на Харьковщине: удары управляемыми авиабомбами, обстрелы населенных пунктов 4 районов из артиллерии и минометов

За прошедшие сутки российские захватчики массированно из артиллерии, минометов, с использованием управляемых авиабомб и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены 6 частных домов, произошли пожары. Получили ранения 2 мужчин - 67-ми и 66-ти лет. В г. Купянск получил ранение 14-летний парень. Госпитализирован в среднетяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В течение дня под постоянным огнем было с. Подолы Купянского района. В селе повреждены несколько частных домов, произошли пожары. В с. Кучеривка Купянского района обстрелами повреждены частные дома, автомобили, произошел лесной пожар.

В результате массированных обстрелов Волчанска повреждены несколько частных домов и элеватор.

В результате удара управляемой авиабомбой по поселку Купянск Узловой Купянского района, повреждено здание гражданского предприятия. В с. Серый Яр Купянского района обстрелами повреждены 4 частных дома, произошли пожары.

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