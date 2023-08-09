Запад не торопится с F-16 для Украины из-за страха перед РФ, - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Подготовка к тренировкам украинских военных на истребителях F-16 замедляется из-за того, что некоторые страны боятся провоцировать Россию.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил бывший Верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Филипп Бридлав, сообщает Цензор.НЕТ.

"Многие страны готовы, наши европейские союзники готовы, они поделились своими планами и готовы начинать. Я думаю, что основное замедление этого процесса происходит внутри моей страны (в США. – Ред.), в нашей столице. Есть сдержанность по поводу быстрых действий из-за опасений, что господин Путин может повлечь за собой определенные важные события. Как я уже говорил много раз, ситуация с F-16 – это как раз тот случай", – отметил генерал.

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Бридлав считает, что в вопросе предоставления Украине истребителей, российская политика устрашения Запада показала незаурядную эффективность.

"Сухопутные войска Путина подводят его на поле. Но путинская война устрашения, его война по сдерживанию Запада имеет безумный успех. И это то, над чем он (Путин) упорно трудится. Это устрашение привело к сдерживанию, и замедлило такие вещи, как отправка F-16", - добавил бывший глава сил НАТО в Европе.

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