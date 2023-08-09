Атаки надводными дронами могут быть направлены против самых слабых звеньев России в Черном море, - британская разведка

Операции надводных беспилотников становятся основным компонентом современной военно-морской войны.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что 4 августа вблизи Керченского пролива был атакован российский нефтяной танкер SIG, вероятно, надводным дроном.

"Это произошло через день после подобной атаки на десантный корабль "Оленегорский горняк" и через два дня после, очевидно, сорванной атаки на российские патрульные катера, когда они, вероятно, сопровождали российское торговое судно "Спарта IV"", - говорится в сообщении.

В разведке напомнили, что, хотя SIG и Sparta IV ходят под гражданскими флагами, они уже давно заключили контракты на перевозку топлива и военных грузов между Россией и Сирией.

С 28 февраля 2022 года российские военные корабли не могут пройти через Босфор, из-за чего российские военные силы в Сирии и Средиземном море сильно зависят от Sig, Sparta IV и нескольких других гражданских судов. Атаки показывают, что операции надводных беспилотников все больше становятся основным компонентом современной военно-морской войны и могут быть направлены против самых слабых звеньев морских путей снабжения России", - подытожили там.