Россияне пытаются прорвать украинскую оборону на востоке, ВСУ в Запорожской области имеют локальные успехи, - Генштаб

Силы обороны продолжают наступательные операции по трем направлениям фронта - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому. В Запорожской области, в направлении Урожайного, Приютного и Вербового, ВСУ

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Оккупационные войска в свою очередь вели наступательные действия в Донецкой области, а именно в районе Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского, которое недавно освободили ВСУ. Попытки врага были безуспешными.

"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. В то же время противник продолжает оказывать мощное сопротивление. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы", - сказал спикер Генштаба.

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На Бахмутском направлении украинские воины продолжают атаковать южнее Бахмута. Закрепляются на достигнутых рубежах.

"Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Совершили безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки и в районе Зайцево. Идут тяжелые бои", - добавил Ковалев.