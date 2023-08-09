Россия и Китай все больше расходятся во взглядах касательно войны в Украине, - ISW

Переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и директором канцелярии ЦК по иностранным делам КПК Ван I после участия Китая в мирных переговорах в Саудовской Аравии свидетельствуют о том, что Китай все больше расходится с Россией по поводу решений о прекращении войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом своде Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что в официальных сообщениях МИД РФ и Китая по-разному изложено содержание разговора Лаврова и Ван И.

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МИД России сообщил, что Лавров и Ван "затронули ряд "горячих" региональных тем, включая украинский кризис", тогда как МИД Китая сообщил, что российская и китайская стороны "обменялись мнениями" о войне.

Аналитики ISW считают, что это "может свидетельствовать, что Россия все больше недовольна результатами усилий Китая по продвижению его "мирного плана" на международных форумах".

По их мнению, это согласуется с гипотезой, что Китай не заинтересован в "безграничном партнерстве" с Россией, которого хочет добиться Кремль.

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