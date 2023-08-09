Кассетные боеприпасы помогли ВСУ ускорить продвижение при контрнаступлении, - WSJ
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, украинские солдаты говорят, что они используют кассетные снаряды, которые выпускают десятки мелких бомб и могут причинить вред на большей территории, чем обычные артиллерийские снаряды, чтобы поразить скопления российской пехоты, группы транспортных средств и другие цели, расчищая путь для наступательных операций.
По данным WSJ, контрнаступательные операции Киева были затруднены перед широкими минными полями и преобладающей авиацией Москвы, которые препятствовали широкомасштабным усилиям по использованию поставленных Западом танков и бронетехники для достижения и прорыва укрепившихся позиций российских войск.
Боеприпасы сочетались с изменением тактики, что позволило украинским войскам в некоторых местах продвинуться в пределах досягаемости основных рубежей обороны России. Кассетные бомбы хороши. Они эффективны, – сказал командир разведывательной роты капитан Анатолий Харченко. Но россияне глубоко зарылись и быстро учатся".
Харченко сказал, что траншеи могут быть глубиной более 2 метров, и что россияне приспосабливаются, рассредоточивая свои войска во избежание больших потерь.