"Дыра" в российском бюджете достигла $29 млрд

После двух месяцев профицита федеральный бюджет РФ снова стал дефицитным.

Об этом свидетельствуют официальные данные Министерства финансов РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

За первые семь месяцев 2023 года общий дефицит российского бюджета составил 2,82 трлн рублей (примерно $29,3 млрд по нынешнему курсу). В прошлом году за тот же период в нем был профицит 557 млрд рублей.

В общей сложности в бюджете РФ на 2023 год заложен дефицит в размере 2,9 трлн рублей. Так что почти весь дефицит уже сформирован в течение января-июля.

Сейчас дефицит российского бюджета составляет 1,8% ВВП по плану в год 2%.

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Его доходы за семь месяцев сократились на 7,9% – до 14,53 трлн рублей (прежде всего – из-за сокращения нефтегазовых поступлений), тогда как расходы увеличились на 14%.