За прошедшие сутки россияне обстреляли по меньшей мере 6 населенных пунктов Донецкой области
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За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Богоявленка, Красногоровка, Екатериновка Николаевка, Плещеевка, Ямполь Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
8 августа россияне обстреляли из Градов Богоявления Угледарской громады, также зафиксированы обстрелы Красногоровки и Екатериновки Марьинской громады.
За прошедшие сутки в результате обстрелов получили ранения два человека: в Николаевке Константиновской громады и Ямполе Лиманской громады.
В Плещеевке Ильиновской громады повреждены 5 домов и складское помещение.