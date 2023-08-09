На Купянском направлении враг пытался рассечь группировку ВСУ ударом во фланг, но оборона крепкая, - Сырский

Россияне создали наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов "Шторм-Z" с целью прорвать оборону ВСУ и выйти в Купянск. Идут интенсивные бои – некоторые позиции по несколько раз переходят из рук в руки. Украинские защитники отбивают удар противника.

Об этом заявил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в комментарии "Украинской Правде", передает Цензор.НЕТ.

"Цель противника – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки".

По его словам, одновременно враг наступлением из района Новоселовское предпринимал попытку рассечь группировку защитников ударом во фланг и окружить часть подразделений держащей там оборону бригады, но безуспешно.

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"Наши бойцы мужественно держат оборону, отражая все попытки противника продвинуться вперед", – подчеркнул командующий.

Также Сырский сообщил, что побывав на этом направлении обороны вместе с командирами, обсудил возможные дальнейшие действия россиян и варианты действий защитников.

Как следствие были приняты все необходимые решения для "гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома". В частности, речь идет о дополнительном усилении воинских частей всеми необходимыми силами и средствами и боеприпасами.

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