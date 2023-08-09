Под угрозой теплоснабжение для 11,5 млн украинцев - органы самоуправления настаивают на компенсации разницы в тарифах на тепло

Органы самоуправления из разных областей Украины продолжают обращаться к правительству о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения. Если не решить эту проблему, зимой без тепла могут остаться около 11,5 млн человек.

Об этом говорится в cообщении на сайте Ассоциации городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.

"До нового отопительного сезона осталось всего 10 недель, и на сегодня уже 66 громад, в которых проживают около 11,5 млн жителей, обратились к Правительству Украины по поводу обеспечения компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения. Подготовка к отопительному сезону 2023/2024 и его прохождение в целом сейчас находятся под угрозой", - говорится в сообщении.



Предприятия теплоснабжения не имеют возможности должным образом подготовиться к зиме и гарантировать стабильное прохождение отопительного периода из-за целого ряда обстоятельств. Это и отсутствие компенсации разницы в тарифах, и принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения, и убытки в результате полномасштабной агрессии рф, и низкий уровень расчетов населения за услуги и т.д.

Для предотвращения катастрофы местные советы, их исполкомы и военные администрации из разных областей направляют обращения в Кабмин о выплате компенсации предприятиям ТКЭ.

"Ассоциация городов Украины делает все, чтобы предприятия теплокоммунэнерго имели возможность подготовиться к следующему отопительному сезону. Неоднократно обращалась к Правительству о необходимости скорейшего решения этой проблемы, в том числе путем принятия изменений к закону "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода", которые предусматривают выделение из Государственного бюджета Украины 36 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах", – сообщают в АГУ.

По состоянию на 9 августа обращения к правительству приняли уже 15 областных центров и более полусотни других громад практически со всех областей Украины, в которых проживают около 11,5 млн жителей.



Ранее сообщалось, что Правление Ассоциации городов Украины обсуждало проблемы подготовки к зиме на заседании 25 июля, в котором принял участие заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Бутенко.



В АГУ отметили, что для предотвращения катастрофы парламент и правительство должны предпринять срочные шаги. В частности, компенсировать предприятиям ТКЭ разницу в тарифах, ограничить списание средств с их счетов в пользу поставщиков газа и продлить режим ПСО во избежание значительного роста тарифов на тепло.