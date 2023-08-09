Оккупанты пытаются имитировать уход из временно оккупированных населенных пунктов, чтобы переориентировать Силы обороны, - ОК "Південь"

Уходом из Новой Каховки россияне пытаются отвлечь внимание ВСУ. Такую тактику они используют не в первый раз.

Об этом в комментарии 24 канала рассказала пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Это шаги гибридной войны, они пытаются переориентировать Силы обороны на те направления, которые считают для себя более надежными и более укрепленными, чтобы именно там проводить свои операции. Но мы очень хорошо разбираемся в этих уловках и в том, к каким маневрам прибегают оккупанты", – отметила Гуменюк.





Раньше они уже имитировали уход из Олешек, а потом неожиданно туда возвращались.

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