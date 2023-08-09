Оккупанты пытаются имитировать уход из временно оккупированных населенных пунктов, чтобы переориентировать Силы обороны, - ОК "Південь"
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Уходом из Новой Каховки россияне пытаются отвлечь внимание ВСУ. Такую тактику они используют не в первый раз.
Об этом в комментарии 24 канала рассказала пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Это шаги гибридной войны, они пытаются переориентировать Силы обороны на те направления, которые считают для себя более надежными и более укрепленными, чтобы именно там проводить свои операции. Но мы очень хорошо разбираемся в этих уловках и в том, к каким маневрам прибегают оккупанты", – отметила Гуменюк.
Раньше они уже имитировали уход из Олешек, а потом неожиданно туда возвращались.