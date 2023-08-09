Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) командиру роты батальона "Свобода" Андрею Бахтову

На сайте Офиса Президента обнародована петиция с призывом присвоить звание Героя Украины (посмертно) командиру роты батальона "Свобода" Андрею Бахтову.

Об этом батальон "Свобода" сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, 10 августа, годовщина со дня гибели Андрея Бахтова "Тихий". Он очень короткое время был командиром роты, но оставил след в сердце каждого, кто с ним воевал. За плечами воина - батальон "Миротворец", выход из Иловайска, преподавание в Академии внутренних дел, рота батальона "Свобода". И погиб он, как герой, спасая своих собратьев", - говорится в сообщении.

В батальоне призывают подписать петицию по присвоению государственной награды "Герой Украины" (посмертно) Андрею Бахтову.

До конца сбора подписей осталось 10 дней.

Андрей Бахтов добровольцем с первых дней российской агрессии в 2014 году стал на защиту Родины и погиб за ее свободу 10 августа 2022 г. под н.п. Зайцево на востоке Украины. У него остались трое детей.

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