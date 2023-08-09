Зеленский провел заседание ставки в специальном формате: Самый узкий круг людей, максимальное внимание к наступлению

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, обсудили контрнаступление Сил обороны Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшняя Ставка – в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме – нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага.

Доклады: Главком Залужный, командующие Сырский и Тарнавский, начальник ГУР Буданов", - говорится в сообщении.

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