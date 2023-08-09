Новости • Война

Зеленский провел заседание ставки в специальном формате: Самый узкий круг людей, максимальное внимание к наступлению

11 23850
Зеленский провел заседание ставки в специальном формате: Самый узкий круг людей, максимальное внимание к наступлению
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, обсудили контрнаступление Сил обороны Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшняя Ставка – в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме – нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага.

Доклады: Главком Залужный, командующие Сырский и Тарнавский, начальник ГУР Буданов", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты пытаются имитировать уход из временно оккупированных населенных пунктов, чтобы переориентировать Силы обороны, - ОК "Південь"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • MrStepanovM
    якщо дєрьмак дізнається, то "вузість" кола не допоможе
  • Zemer
    Найвужче коло: Коломойський, Єрмак, Татаров
  • Деніс Войцеховський
    Слухачі: зєля, д'Єрьмак (ГРУ рф).
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости