Зеленский провел заседание ставки в специальном формате: Самый узкий круг людей, максимальное внимание к наступлению
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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, обсудили контрнаступление Сил обороны Украины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшняя Ставка – в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме – нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага.
Доклады: Главком Залужный, командующие Сырский и Тарнавский, начальник ГУР Буданов", - говорится в сообщении.