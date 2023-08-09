Эрдоган стремится договориться с Россией о расширении "зернового соглашения" как шага к миру в Украине, - Bloomberg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится "оживить" Черноморскую зерновую инициативу в "расширенном формате". Он призывает западные страны помочь сделать эту инициативу основой достижения мира между Россией и Украиной.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Эрдоган отметил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным он имел возможность узнать требования и ожидания России. Он добавил, что оба лидера разделяют "чувствительность" вопроса доставки зерна в Африку.

По словам лидера Турции, возобновление соглашения в "расширенном охвате" зависит от того, выполнят ли западные страны свои обязательства. В то же время, он не уточнил, какие именно обязательства были нарушены.

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Президент Турции выразил недовольство тем, что в предыдущий период не было сделано достаточно дипломатических шагов для превращения позитивной атмосферы, созданной Черноморской инициативой, в мирное урегулирование конфликта. Он подчеркнул, что необходимо создать "настоящие коридоры солидарности, которые будут способствовать мирному сосуществованию".

На прошлой неделе Эрдоган и Путин обсудили по телефону планируемый визит российского лидера в Турцию.

В ходе предыдущего соглашения, которое завершилось в июле, Россия выдвигала требования по улучшению условий торговли продовольствием и удобрениями, включая возобновление работы аммиакопровода, проходящего через Украину, и повторное подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, добавляет агентство.

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