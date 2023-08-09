Митрополит ПЦУ Даниил сказал, что власть "придумывает войну". В церкви говорят, он ошибся

Митрополит Черновицкий и Буковинский Православной Церкви Украины Даниил (Михаил Ковальчук) в обращении к верующим заявил, что "власть придумывает войну". В ПЦУ предполагают, что он мог ошибиться из-за возраста и стилистики языка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Hromadske.

"Дорогие братья и сестры, дорогие паломники, мы преклоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть то придумывает войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище", — сказал он в речи верующим.

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В пресс-службе ПЦУ нам объяснили, что митрополит Даниил в своей речи имел в виду официально установленный запрет проводить массовые паломничества, введенный из-за войны.

"Но этот запрет на практике не выполняется повсюду одинаково: когда речь идет о мероприятиях, которые организует московский патриархат, то их проводят фактически без запрета. Можно привести примеры походов в Почаев. Это, как можно понять из речи, и возмущает митрополита Даниила", — сказал спикер Киевской Митрополии ПЦУ митрополит Евстратий (Зоря).

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В ПЦУ заверили, что их позиция по поводу войны, развязанной россией, "ясная, однозначная и многократно засвидетельствована в документах и заявлениях".

"...определение "вымышленная война" категорически противоречит позиции ПЦУ и не может ни в коем случае трактоваться не только как официальное мнение Церкви, но и как мнение на уровне отдельных ее представителей. […] Совершенно очевидно, что он (митрополит – ред.) совершенно некорректно употребил словосочетание "вымышленная война" и поэтому должен разъяснить, что он сделал это ошибочно. Возможно, это произошло из-за его стилистики языка и возраста (74 года)", — отметил спикер.

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Он считает, что учитывая чувствительность темы, широкий резонанс и негативное впечатление от употребления таких слов митрополит Даниил должен дать разъяснения и извиниться за ошибочно сформулированное мнение.