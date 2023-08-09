Блинкен об обещании РФ бесплатно поставить зерно в Африку: "Это не предмет смеха, но это смешно"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал "смешным" обещание России поставить странам Африки примерно 50 тысяч тонн зерна в качестве компенсации за ее выход из "зернового соглашения" с Украиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду

Отвечая на вопрос, не является ли проявлением доброй воли со стороны России то, что она пообещала бесплатное зерно некоторым из наиболее пострадавших стран, госсекретарь заявил, что "все это не предмет для смеха, но это смешно".

Он напомнил, что предложением РФ было "поставка зерна в полдюжины стран около 50 тысяч тонн", тогда как сорванная ею "Черноморская зерновая инициатива доставила 20 млн тонн в страны с низким и средним уровнем дохода".

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"Иными словами, то, что россияне предлагали в качестве компенсации за выход из соглашения – это капля в море того, что страны получали и что им нужно", – резюмировал Блинкен.

По его словам, "сейчас на столе ООН лежит предложение для России по решению того, что, как она считает, вызывает ее беспокойство (в продлении "зернового соглашения""), но, добавил он, "РФ не ответила на предложение ООН".

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