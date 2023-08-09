Судья Тандыр сдал на анализ слюну и воду вместо мочи, но в них тоже нашли алкоголь. Судью оставили под стражей
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Babel.
По решению суда, Тандыр останется в СИЗО по меньшей мере до 26 августа.
Адвокат семьи погибшего Виталий Сердюк рассказал, что Тандыр пытался сфальсифицировать экспертизу, чтобы та не доказала состояния опьянения в момент сбития нацгвардейца Вадима Бондаренко. Вместо мочи он сдал на анализ воду и слюну.
Из-за этого проведение экспертизы затянулось более чем на два месяца. Сначала анализы показали, что в биоматериалах нет алкоголя, но когда исследовали сами биоматериалы, обнаружили воду и слюну. В слюне и обнаружили алкоголь.
Прокурор подтвердил слова адвоката о воде и слюне. Он зачитал в суде заключение экспертизы.
Адвокат Тандыра Олег Юрченко в суде заявил, что ознакомился с результатами экспертизы на алкоголь и говорит, что ни в крови, ни в моче не нашли алкоголя.
В итоге суд покинул Тандыра в СИЗО по меньшей мере до 26 августа.
Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр выпивший насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста в Киеве.
В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.
Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, управлявших авто в нетрезвом состоянии.
В результате ДТП, вызванного судьей Тандыром, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.