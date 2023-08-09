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Судья Тандыр сдал на анализ слюну и воду вместо мочи, но в них тоже нашли алкоголь. Судью оставили под стражей

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Судья Тандыр сдал на анализ слюну и воду вместо мочи, но в них тоже нашли алкоголь. Судью оставили под стражей
Судья Алексей Тандыр, будучи пьяным насмерть сбивший на блокпосту нацгвардейца, останется под стражей по меньшей мере до 26 августа. Он пытался обмануть экспертизу, сдав на анализ алкоголя вместо мочи слюну и воду. И алкоголь нашли даже там.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Babel.

По решению суда, Тандыр останется в СИЗО по меньшей мере до 26 августа.

Адвокат семьи погибшего Виталий Сердюк рассказал, что Тандыр пытался сфальсифицировать экспертизу, чтобы та не доказала состояния опьянения в момент сбития нацгвардейца Вадима Бондаренко. Вместо мочи он сдал на анализ воду и слюну.

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Из-за этого проведение экспертизы затянулось более чем на два месяца. Сначала анализы показали, что в биоматериалах нет алкоголя, но когда исследовали сами биоматериалы, обнаружили воду и слюну. В слюне и обнаружили алкоголь.

Прокурор подтвердил слова адвоката о воде и слюне. Он зачитал в суде заключение экспертизы.

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Адвокат Тандыра Олег Юрченко в суде заявил, что ознакомился с результатами экспертизы на алкоголь и говорит, что ни в крови, ни в моче не нашли алкоголя.

В итоге суд покинул Тандыра в СИЗО по меньшей мере до 26 августа.

Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр выпивший насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, управлявших авто в нетрезвом состоянии.

В результате ДТП, вызванного судьей Тандыром, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

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Топ комментарии

  • Gary Grant
    А можна суддю Тандира спалити в тандирі?
  • Stanislav Bryzhyk
    А це взагалі законно, що суддя підроблює аналізи? А, ну так-так, я ж забув, якщо можна президенту, чого не можна скромному судді?
  • Тонка червона лінія
    А ми і не знали що так можна - налив в пробірочку води, плюнув, розкалатав і ва-а-ля - кращий аналіз у світі.
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