Задержан чиновник Минобороны, присвоивший бюджетные средства на строительство дороги на сумму 15 млн грн, - ГБР. ФОТО

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии СБУ сообщили о подозрении одного из заместителей начальника Департамента финансов Министерства обороны Украины, из-за которого государство потеряло более 15 млн грн.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу ГБР.

"В 2017 году одно из частных предприятий стало победителем на тендерных торгах по строительству дороги на территории военного городка. Однако в нарушение сделки предприятие сразу запросило 70% от указанной суммы за предстоящую работу. Воинская часть обратилась в Миноборону по поводу разрешения на авансовые выплаты, а чиновник, вопреки своим полномочиям, разрешил это сделать", - говорится в сообщении.

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Таким образом, частное предприятие получило более 15 млн грн авансом, но никаких работ выполнено не было. Деньги были присвоены руководством предприятия и потрачены по своему усмотрению, добавили в ГБР.

Чиновник Минобороны подозревается в небрежном отношении к службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.