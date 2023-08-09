Российские захватчики на оккупированных территориях не справляются с количеством раненых, - Центр нацсопротивления
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Враг использует учреждения здравоохранения на временно оккупированных территориях юга Украины для оказания медицинской помощи раненым военным российско-оккупационных войск. Раненые оккупанты преимущественно находятся в центральных районных больницах до полного или частичного выздоровления, после чего их переводят в медицинское учреждение на ВОТ АР Крым или на территорию России", - говорится в сообщении.
В то же время в этих больницах практически не предоставляются услуги гражданскому населению. Оккупанты позволяют обслуживать ограниченное количество жителей, чтобы потом использовать их как живой щит, добавляют в подполье.
Кроме того, как сообщили в ЦНС, россияне продолжают уничтожать медицинскую систему на временно оккупированных территориях, провалив принудительную паспортизацию.
"Центр национального сопротивления благодарит гражданское население за сопротивление оккупантам и информирование Сил обороны о размещении и передвижении врага", - добавили в ЦНС.