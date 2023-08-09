Сестра секретарши Зеленского Локтионова стала народным депутатом-"слугой народа" и приняла присягу

Наталья Локтионова, которая является сестрой секретарши Зеленского, приняла присягу и стала народным депутатом от "Слуги народа". Она заняла место Аристова.

Об этом сообщила народный депутат София Федына, передает Цензор.НЕТ.

"Она всего-навсего родная сестра помощницы Зеленского - Марии Левченко (которая без допусков, неизвестно почему, присутствовала на всех секретных совещаниях по срыву спецоперации по "вагнеровцам"), жена "знаменитого" Гогилашвили, бывшего зама министра МВД, который обложил матами полицейских, имевших "наглость" его остановить и не узнать...", - написала Федына.

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Как известно, на выборах Локтионова баллотировалась в парламент под номером 146. Поскольку в августе прошлого года в Раду прошла ее предшественница под 145 номером, Центральная избирательная комиссия признала Локтионову избранной народной депутатом от политической партии "Слуга народа".

Ранее в СМИ отмечали, что Наталья Локтионова – родная сестра помощницы Зеленского Марии Левченко.

Напомним, заместителя председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слугу народа" Юрия Аристова заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 до 323 тыс. гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал вопрос немедленной приостановки членства Аристова во фракции. Позже, 25 июля, Аристов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.

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