"Слуга народа" Беленюк ответил на сравнение Рады с книжкой "Десять негритят": "Я собираюсь выжить"

Нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк с юмором отреагировал на события во фракции, в частности, лишение мандатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гендиректор издательства "Фолио" Александр Красовицкий в Facebook написал: "Кажется, история этого парламента все больше напоминает книжку "Десять негритят".

"Ничего не знаю, Я собираюсь выжить!!!" - ответил Беленюк.

Напомним, Верховная Рада лишила мандата нардепа "Слуги народа" Холодова, Аристова. Из фракции монобольшинства также исключат Торохтия. Также при получении взятки задержали нардепа Гунько.

Глава фракции Давид Арахамия заявил, что из фракции "Слуга народа" за время каденции ушли или были исключены 17 нардепов, есть еще несколько претендентов на исключение.

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