Оккупационный директор Бердянского морпорта, который помог РФ похитить украинского зерна на $30 млн, приговорен к 10 годам, - СБУ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности осужден глава оккупационного Бердянского морского торгового порта, способствовавший разграблению украинской агропродукции.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.





Как отмечается, под его руководством с июня 2022 г. из захваченного морпорта рашисты переправили в Россию почти 150 тыс. тонн пшеницы на общую сумму более 30 млн дол. США.

По материалам СБУ суд назначил ему 10 лет заключения с конфискацией имущества. Поскольку преступник скрывается на временно оккупированной части Запорожья, начало срока отбывания наказания будет считаться со дня его задержания.

По данным следствия, злоумышленником является бывший начальник отдела оперативного реагирования Бердянского порта, после оккупации города пошедший на сотрудничество с агрессором. За это наместник РФ Александр Сауленко подал его "кандидатуру" на "должность" главы захваченного объекта.

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После "назначения" пособник врага приступил к выполнению указаний Кремля по передаче всего имущества украинского порта "на баланс" местной оккупационной администрации РФ. Но основной его задачей было содействие захватчикам в массовом вывозе украинского зерна из территории южного региона Украины в Россию.

Для транспортировки агропродукции злоумышленник привлек морские суда "Сормовский-48" и "ZHIBEK ZHOLY". На рейдах их сопровождали боевые корабли Черноморского флота РФ.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал приспешника врага виновным по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.