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На Львовщине священнослужитель помогал уклонистам бежать из Украины под видом диаконов

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На Львовщине священнослужитель помогал уклонистам бежать из Украины под видом диаконов
На Львовщине сотрудники пограничного отряда и стражи порядка разоблачили священнослужителя из Кривого Рога на Днепропетровщине, которого подозревают в содействии соотечественникам в незаконном пересечении границы под видом служителей христианской церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщают на сайте Государственной пограничной службы.

Правоохранители установили, что 31-летний житель города Кривой Рог, временно находившийся во Львовской области, обеспечивал своих "клиентов" документами для пересечения границы во время действия правового режима военного положения. В фиктивных документах отмечалось, что гражданин якобы является диаконом религиозной громады и уезжает за границу с целью сотрудничества с религиозными благотворительными организациями для получения гуманитарной помощи.

При попытке очередного незаконного трансфера мужчин задержали на одном из пунктов пропуска на Львовщине.

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Пока его уведомили о подозрении по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Причастному грозит до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к организации незаконного канала переправки военнообязанных через границу.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    А шо, дияконам можна забугор?
    Пацани, оголошую набір в диякони церкви великого макаронного монстра, іже живущого на небесі. Документи прийшлю по факсу.
  • Андрій Саган
    Це ******* якийсь,скільки цих уже уилянтів уже збриніло за кордон... а у нас ще сміялися,що на болотах в Грузію,Казахстан і Монголію тікали
  • Зэлэный_Змий
    Можна попросити "отче наш" напамʼять розказати і попросити назвати апостолів по іменам. Тут усі ті дʼякони і посипалися би.
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