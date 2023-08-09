На Львовщине священнослужитель помогал уклонистам бежать из Украины под видом диаконов

На Львовщине сотрудники пограничного отряда и стражи порядка разоблачили священнослужителя из Кривого Рога на Днепропетровщине, которого подозревают в содействии соотечественникам в незаконном пересечении границы под видом служителей христианской церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают на сайте Государственной пограничной службы.

Правоохранители установили, что 31-летний житель города Кривой Рог, временно находившийся во Львовской области, обеспечивал своих "клиентов" документами для пересечения границы во время действия правового режима военного положения. В фиктивных документах отмечалось, что гражданин якобы является диаконом религиозной громады и уезжает за границу с целью сотрудничества с религиозными благотворительными организациями для получения гуманитарной помощи.

При попытке очередного незаконного трансфера мужчин задержали на одном из пунктов пропуска на Львовщине.

Читайте также: Ликвидированы две "схемы для уклонистов", организованные чиновниками военкоматов в приграничных регионах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Пока его уведомили о подозрении по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Причастному грозит до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к организации незаконного канала переправки военнообязанных через границу.

Также читайте: Пограничники обнаружили 4 уклонистов в тайнике микроавтобуса, направлявшегося в Молдову. ВИДЕО