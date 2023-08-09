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По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов" (обновлено)

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По всей Украине вторично за день объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-ракетоносителя "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя Кинжалов (обновлено) 01

В 17-43 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", в Нижегородской области. Этот самолет является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал".

В КГВА сообщили о вероятных пусках ракет "Кинжал".

В18-07 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов"

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Топ комментарии

  • Сергей Владимирович 6e24f63b
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  • Oleksii Magas
    Колись ранок почнеться заголовком "Вночі було завдано ударів по Саваслейка. Знищено Х МіГ-31К"
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