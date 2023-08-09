ВСУ отражают атаки на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Мы ведем наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 09 августа 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "В течение суток враг нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 22 боевые столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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На Сиверском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов: это, в частности, Хреновка, Гута-Студенецкая, Бучки, Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Барановка, Атинское, Степное, Владимировка Сумской области и Уды, Сосновка, Гранов, Старица, Волчанск и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них - Фиголовка, Западное, Петропавловка, Подолы, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар по районам Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Предтечино и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Отрадное, Большая Новоселка, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них - Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Новоандреевка, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки, Львового, Камышан Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них - Золотая Балка, Республиканец, Одрадокаменка, Новотягинка, Антоновка и Велетенское Херсонской области, город Херсон, Куцуруб и Очаков Николаевской области.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один - по зенитно-ракетному комплексу и один - по логистическому хабу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный объект противника".

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