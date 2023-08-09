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Германия предоставила Украине новую партию военной помощи, в том числе 2 пусковые установки к ЗРК Patriot

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Германия предоставила Украине новую партию военной помощи, в том числе 2 пусковые установки к ЗРК Patriot
Германия предоставила Украине еще две пусковые установки Patriot для противовоздушной обороны.

Об этом говорится в отчете федерального правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается на официальном сайте правительства ФРГ, в новый пакет помощи также вошли:

  • 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206),
  • 6,525 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • материалы для обезвреживание взрывоопасных предметов;
  • 5 машин пограничной охраны;
  • 4 разведовательных БПЛА VECTOR;
  • 1163 бинокля;
  • 6 тягачей 8x8 HX81 та 5 полуприцепов;
  • 2 погрузочно-разгрузочные машины 8x6;
  • 100 пулеметов MG5
  • 40 тыс. аптечек.

Как сообщается, со складов Бундесвера также будут переданы Украине 20 тысяч защитных очков. В правительстве Германии также сообщили о планах передать Украине материалы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и новую партию защитных очков – 80 тыс. шт.

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Топ комментарии

  • Вадим Карапіщенко
    Величезна подяка Німеччині!!!
  • Vitaliy Mauler 38e56924
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
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