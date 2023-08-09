50 – это аванс. Там всего 150 и все закрывается. Губернатор там, все, - Гунько озвучивает "услуги" за получение взятки. АУДИО

8 августа 2023 года НАБУ и САП при содействии СБУ поймали "на горячем" действующего народного депутата Украины и двух его сообщников, которые пытались предложить предпринимателю получить под обработку земли Национальной академии аграрных наук Украины. Правоохранительные органы обнародовали разговоры народного депутата Анатолия Гунько и его помощников с предпринимателем, которому прямо назвали сумму взятки с гектара земли и вовлеченность в коррупцию президента Аграрной академии наук и силовиков Ровенской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАБУ.

Вашему вниманию предлагаются фрагменты разговора Гунько и его помощника с предпринимателем, где он выдвигает требования по срокам дачи взяток:

"Заявитель: Директор ваш?

Гунько: Да, мы ставим своего директора, и с вами договор подписывает и можете ехать. То есть можете там уже готовиться там, что там сеять. "Дед" (президент Национальной академии аграрных наук) говорит, что там будет рапс к зиме хорошо.

Заявитель: Угу

Гунько: А там вам решать.

Заявитель: Я понял

Гунько: Если озимую не будете сеять ничего, тогда пока вам смысла нет. Если будете, тогда надо готовить.

Заявитель: То бишь какие наши действия? В пятницу?

Гунько: В пятницу созваниваемся. Может, даже раньше. Я завтра поеду туда. Львов -Ровно. В четверг я вернусь и вам скажу уже.

Заявитель: Угу.

Гунько: И все, уже можно будет работать.

Заявитель: И заходим? Все нормально?

Гунько: Да, там просто будет просьба. Он (президент НААН) говорит, надо кинуть тысяч 300 гривен по договору сразу на предприятие, долги по зарплате. Ну и с нами там по ходу, по этапам. 50 долларов гектар - а потом все уже на следующий год там по урожаю.

Заявитель: Я вас понял. С Академией, с институтом (Институт сельского хозяйства западного Полесья НААН) там?

Гунько: Это все мы сами закрываем. Это входит: "Дед" (президент НААН), все-все входит.

Заявитель: Угу. В принципе все.

Гунько: 50 - это аванс, там все 150 долларов, там ### и мы и все закрывается. Губернатор, там все.

Заявитель: Я вас понял. Хорошо. Тогда, что? До пятницы?"

Как известно, нардепа от "Слуги народа" Анатолия Гунько 8 августа 2023 поймали на взятке.

Подробнее о том, как "слуги народа" зарабатывали на землях Академии наук читайте в материале Цензор.НЕТ.