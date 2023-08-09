Госизменник Медведчук судится за право осуществлять адвокатскую деятельность в Украине

Обвиняемый в государственной измене экс-нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Виктор Медведчук подал иск на лишение его права заниматься адвокатской деятельностью в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Рух ЧЕСНО со ссылкой на адвоката Романа Тытыкало.

Медведчук оспаривает решение Дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области в Киевском окружном админсуде. Его интересы представляет адвокат Алексей Калинников.

В мае дисциплинарная палата КДКА Киевской области удовлетворила жалобу адвокатов Романа Тытыкало и Ильи Костина – и лишила Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью.

Адвокат Тытыкало отметил, что Киевский окружной административный суд месяцами не открывает производство по обычным делам, а в этом деле все произошло очень оперативно.

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"Иск не имеет перспектив, поскольку нет оснований для его удовлетворения. Есть два варианта развития событий. Учитывая, что Медведчук имеет связи в судебном, правоохранительном и адвокатском сообществах, – я не исключаю попытки добиться положительного решения суда. Но это маловероятно. С другой стороны, я подозреваю, что это может делаться для пиара не на украинскую аудиторию, а на московитов. В своих объяснениях, которые Медведчук подавал в КДКА, он обосновывал мотивы подачи жалобы и открытия дисциплинарного производства тем, что это якобы связано с политическим преследованием и якобы репрессиями из-за его политических взглядов", - рассказал в комментарии Тытыкало.

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Отмечается, что адвокат Алексей Калинников, который представляет интересы Медведчука, преподает в Высшей школе адвокатуры НААУ, которую много лет подряд возглавляет соратница Медведчука Лидия Изовитова.

Ранее Калинников представлял интересы другого беглого предателя и бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, который пытался вернуть ценные вещи из своего дома в Гореничах под Киевом, которые попали в Национальный художественный музей.

Кроме того, Калинников представлял интересы типографии "Новый мир", которая издала несколько книг бывшего президента и предателя Виктора Януковича.