В Германии арестовали сотрудника Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В среду Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Бундесвера Томаса Х., подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Томас Х. – сотрудник Федерального управления Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке (BAAINBw), расположенного в городе Кобленц.

Следствие утверждает, что обвиняемый в мае 2023 года несколько раз "по собственной инициативе" обращался в генеральное консульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине с предложением о сотрудничестве.

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"Однажды он передал информацию, которую получил во время своей профессиональной деятельности, с целью передать ее российской разведывательной службе", – говорится в сообщении ведомства.

В среду Федеральный верховный суд Германии выдал ордер на арест Томаса Х. и отправил его под стражу. Кроме того, в квартире и на рабочем месте обвиняемого следователи криминальной полиции ФРГ провели обыски.

"Расследование осуществлялось в тесном сотрудничестве с Федеральной службой военной контрразведки и Федеральным управлением защиты конституции", – отмечается в заявлении немецкой генеральной прокуратуры.

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