Антикоррупционный суд взял под стражу "слугу народа" Гунько с возможностью залога 30 млн грн

Антикоррупционный суд взял под стражу народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, пойманного на получении взятки в 85 тыс. долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу САП.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и избрал народному депутату, которого накануне разоблачили на получении неправомерной выгоды за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Прокурор САП настаивал на применении к Гунько меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 50 млн грн.

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Как известно, нардепа от "Слуги народу" Анатолия Гунько 8 августа 2023 года поймали на получении взятки в 85 тыс. доларов.

Подробнее о том, как "слуги народа" зарабатывали на землях Академии наук читайте в материале Цензор.НЕТ.

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