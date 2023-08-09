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Антикоррупционный суд взял под стражу "слугу народа" Гунько с возможностью залога 30 млн грн

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Антикоррупционный суд взял под стражу "слугу народа" Гунько с возможностью залога 30 млн грн
Антикоррупционный суд взял под стражу народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, пойманного на получении взятки в 85 тыс. долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу САП.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и избрал народному депутату, которого накануне разоблачили на получении неправомерной выгоды за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Прокурор САП настаивал на применении к Гунько меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 50 млн грн.

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Как известно, нардепа от "Слуги народу" Анатолия Гунько 8 августа 2023 года поймали на получении взятки в 85 тыс. доларов.

Подробнее о том, как "слуги народа" зарабатывали на землях Академии наук читайте в материале Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Alex Sav 8157c114
    а саме так і буде..-слуги урода-всі хабарники
  • Leon e9048d82
    HolodnoЯrskiy

    @HRskiy

    ·

    8 серп.

    Це списки тероборонівців які загинули у Бузковому парку 28 лютого захищаючи Херсон їх 30. Досі неопізнані - 13 вони тримали бій коктейлями молотова і автоматами проти БТРів, які гатили по них і розривали на шматки.
    Подивіться на роки народження
    Діти, які стали на захист України.

    Коли читаєш подібне появляється непереборне бажання негайно розпочати діяльність НАРОДНОГО ТРИБУНАЛУ по відношенню до всіх зрадників України, мародерів, що грабують гуманітарку - ешелонами, а особливо - до недовлади..





  • Andy Per
    Головне, щоб не було, як завжди, застава, відпустили, збіг.
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