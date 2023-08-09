Антикоррупционный суд взял под стражу "слугу народа" Гунько с возможностью залога 30 млн грн
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу САП.
"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, и избрал народному депутату, которого накануне разоблачили на получении неправомерной выгоды за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога", - говорится в сообщении.
Подозреваемый взят под стражу в зале суда.
Прокурор САП настаивал на применении к Гунько меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 50 млн грн.
Как известно, нардепа от "Слуги народу" Анатолия Гунько 8 августа 2023 года поймали на получении взятки в 85 тыс. доларов.
Подробнее о том, как "слуги народа" зарабатывали на землях Академии наук читайте в материале Цензор.НЕТ.