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В Казахстане остановили работу Яндекса из-за передачи данных ФСБ

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В Казахстане остановили работу Яндекса из-за передачи данных ФСБ
С 9 августа министерство цифрового развития приостановило работу доменного имени www.yandex.kz в Казахстане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  Zakon.kz.

В ведомстве объяснили, что сделали это из-за "размещения интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан".

Кроме того, министерство сообщило, что направило запрос в ООО "Яндекс" с требованием предоставить развернутую информацию о расположении центров обработки данных, используемых компанией, и мерах защиты персональных данных граждан Казахстана, а также о принципах, на которых Яндекс взаимодействует с правоохранительными органами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Яндекс" специально не показывает Путина на запросы "х#йло" и "когда он сдохнет", а по запросу "Z" скрывает нацистские символы, - СМИ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕТОВ

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что ФСБ РФ получит круглосуточный доступ к данным сервиса "Яндекс.Такси" в Казахстане, включая персональную информацию пользователей.

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Топ комментарии

  • CrossFirenko
    Цікаво, а Зелєнскій видалив?
  • krot_lub
    Це основний додаток його охфісу, вони з ним спати лягають.
  • Птн Пнх 76a150e3
    Цей Яндекс перед російським вторгненням 2014 року обколесив українські міста на автівках з панорманими камерами, у найглухіші провулки заїхали - точно ще тоді готувались до захоплення міст
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