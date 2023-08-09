В течение 9 августа россияне нанесли 2 ракетных и 28 авиационных ударов, - Генштаб
9980
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов по территории Украины 9 августа 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток враг нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой".