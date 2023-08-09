Завершено следствие по делу экс-министра инфраструктуры Пивоварского, которого подозревают в причинении "АМПУ" ущерба более чем на 40 млн долларов

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу в отношении бывших министра инфраструктуры и его первого заместителя, подозреваемых в причинении государству ущерба на $49,63 млн. Материалы дела откроют для ознакомления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в телеграм-канале.

"В 2015 году министр совместно со своим первым заместителем, который также был председателем Тарифного совета Министерства инфраструктуры издал приказ, позволявший частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Південний". Этот приказ был издан, несмотря на то, что акватория морского порта "Південний" является государственной собственностью и находится в пользовании "АМПУ" и право на сборы принадлежит исключительно государственному предприятию. В соответствии с этим приказом государственному предприятию предназначалась всего часть средств, другая же часть взималась частными компаниями", - говорится в сообщении.

В результате ГП "АМПУ" было нанесено более $49,63 млн ущерба, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз.

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Действия экс-чиновников квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, НАБУ и САП 22 февраля 2023 года сообщили о вручении уведомления экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому и его первому заместителю Владимиру Шульмейстеру о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, причинившем государству более $30 млн убытков, обвиняя его в подписании в 2015 году приказа №316, согласно которому порт ТІС, построивший причалы, часть портового сбора мог реинвестировать в развитие.

Затем Кабмин 24 февраля принял распоряжение №178 "О согласовании изменений в Порядок взимания и размеров ставок портовых сборов". В открытой части документа отмечено: "согласовать предложение Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления) о внесении изменений в Порядок взимания и размеров ставок портовых сборов".

Совладелец ТІС Андрей Ставницер ранее подчеркивал, что приказ позволил привлечь в Украину "двух мировых инвесторов и сотни миллионов долларов", и призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля вмешаться и перенести расследование дела в компетентную среду.

Со своей стороны Пивоварский отмечал, что именно на Мининфраструктуры законодательство возлагает осуществление полномочий в сфере регулирования вопросов, связанных с определением и изменением порядка взимания портовых сборов, в частности, корабельного сбора. Экс-министр отметил, что приказ, инкриминируемый ему как преступление, был предварительно согласован рядом министерств и ведомств, завизирован Минюстом, в частности этот вопрос был рассмотрен и поддержан на заседании Кабинета Министров.

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