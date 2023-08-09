Это спасет тысячи жизней украинцев, - Зеленский поблагодарил Шольца за пакет помощи в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за предоставленный пакет помощи в сфере безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Спасибо Германии и канцлеру Олафу Шольцу за новый пакет помощи в сфере безопасности для Украины. Именно то, о чем мы договаривались с господином канцлером. Есть дополнительные пусковые установки Patriot от Германии. Выполнение этой нашей украино-немецкой договоренности спасет тысячи жизней украинцев. Работаем дальше ради усиления Украины и защиты от российского террора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия предоставила Украине новую партию военной помощи, в том числе 2 пусковые установки к ЗРК Patriot