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Это спасет тысячи жизней украинцев, - Зеленский поблагодарил Шольца за пакет помощи в сфере безопасности

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Это спасет тысячи жизней украинцев, - Зеленский поблагодарил Шольца за пакет помощи в сфере безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за предоставленный пакет помощи в сфере безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Спасибо Германии и канцлеру Олафу Шольцу за новый пакет помощи в сфере безопасности для Украины. Именно то, о чем мы договаривались с господином канцлером. Есть дополнительные пусковые установки Patriot от Германии. Выполнение этой нашей украино-немецкой договоренности спасет тысячи жизней украинцев. Работаем дальше ради усиления Украины и защиты от российского террора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия предоставила Украине новую партию военной помощи, в том числе 2 пусковые установки к ЗРК Patriot

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Лише в одному Маріуполі ти вже врятував. Рятувальник сраний.
  • ZoV KobZona
    Опять вечерний рыгасик ни о чём.
  • 5 копійок
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