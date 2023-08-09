Расходы американцев, если Путин завоюет Украину, будут значительно больше, чем нынешняя помощь Киеву, - Белый дом

В Белом доме считают, что американцам важно понимать, что поражение Украины в войне угрожает нацбезопасности США и союзников по НАТО.

Если США позволят Путину покорить Украину, то в будущем американцы будут вынуждены расплачиваться не только финансами, но собственной кровью за агрессию РФ. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Таким образом, чиновник ответил на вопрос журналиста, делают ли Белый дом и Совет нацбезопасности США достаточно, чтобы объяснить американцам, какие цели Вашингтона в Украине и почему американская поддержка и в дальнейшем необходима. Вопрос журналиста базировался на недавнем опросе CNN, который показал, что 55% американцев не поддерживают предоставление дополнительного финансирования для Украины.

"На протяжении этой войны мы видели непреклонную поддержку американского народа, непреклонную поддержку Конгресса на двухпартийном и двухпалатном уровнях о продолжении помощи Украине. И мы и дальше будем на этом сосредотачиваться. Потому что это важно. Это важно не только для народа Украины, но и для наших европейских союзников и партнеров, особенно наших союзников по НАТО, учитывая, что боевые действия ведутся на границах многих наших союзников по НАТО, но это также важно для национальной безопасности американского народа. И если некоторые американцы этого не чувствуют, то здесь важно помнить: если мы просто сядем сложа руки и позволим Путину победить, позволим захватить Украину, где он остановится дальше?" - заявил Кирби.

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Чиновник также подчеркнул, что в вопросах российской войны речь идет не только об Украине, но и о нацбезопасности США и обязательствах перед альянсом НАТО.

"А в отношении людей, которые озабочены тем, что финансовые расходы становятся слишком высокими, мы бы попросили их подумать, какую цену - не только в финансах, но и кровью, возможно даже кровью американцев, - нам придется платить, если Путин покорит Украину и затем нацелится на наших союзников по НАТО. Потому что мы обязаны защищать наших союзников по НАТО, так что здесь вопрос гораздо больше, чем суверенитет Украины, хотя, конечно, в первую очередь речь идет именно об этом. И президент продолжит объяснять, что речь идет о гораздо больших обязательствах по национальной безопасности. Это включает как нашу собственную нацбезопасность, так и нацбезопасность и обязательства, которые мы взяли на себя перед альянсом НАТО. Все это потенциально поставлено на карту", - подытожил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США.

Напомним, что на прошлой неделе опрос CNN показал, что в общей сложности 55% американцев считают, что Конгресс не должен авторизировать дополнительное финансирование для Украины. 45% считают, что Конгресс должен разрешить такое финансирование. Еще 51% говорят, что США уже сделали достаточно для Украины, против 48% американцев, которые говорят, что США должны сделать больше. Аналогичный опрос, проведенный в первые дни российского вторжения в конце февраля 2022 года, показал, что 62% американцев считали, что США должны были сделать больше.

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